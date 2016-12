VW, BMW e Porsche al ballo ibrido

foto Ufficio stampa Correlati Volkswagen, BMW e Porsche

LO SPECIALE SALONE DI FRANCOFORTE 09:00 - I motori elettrici e la mobilità a emissioni zero sono il tema portante del 65° Salone di Francoforte, ed “elettriche” sono inevitabilmente le principali novità che le Case auto tedesche espongono. Al salone – che apre oggi ufficialmente col taglio del nastro della cancelliera Merkel – portano le loro proposte elettriche Volkswagen-Audi, BMW, Daimler e Porsche. Quest’ultima fiera di un favoloso record mondiale. , ed “elettriche” sono inevitabilmente le principali novità che le Case auto tedesche espongono. Al salone – che apre oggi ufficialmente col taglio del nastro della– portano le loro proposte elettriche Volkswagen-Audi, BMW, Daimler e Porsche. Quest’ultima fiera di un favoloso record mondiale.

foto Ufficio stampa Opel (ma con la testa in Usa), che oggi commercializza la Ampera e aprì la competizione con l’altro grande costruttore generalista tedesco: Volkswagen. Oggi la replica di questa, che sarà come sempre esplosiva: 40 modelli elettrici da qui al 2018, con l’obiettivo di diventare leader nel campo dell’alimentazione elettrica. Volkswagen ha già pronti due modelli elettrici: la city car e-up! con autonomia di 160 km e prezzo in Germania di 26.900 Euro e la e-Golf, variante elettrica della best-seller d’Europa, forte di un motore da 115 CV e batterie agli ioni di litio che assicurano quasi 200 km di autonomia di marcia. Ma del gruppo fa parte anche Audi, che è pronta a lanciare la A3 e-tron e la A8 Hybrid. La scia era stata tracciata la scorsa edizione da un’altra tedesca,(ma con la testa in Usa), che oggi commercializza lae aprì la competizione con l’altro grande costruttore generalista tedesco: Volkswagen. Oggi la replica di questa, che sarà come sempre esplosiva: 40 modelli elettrici da qui al 2018, con l’obiettivo di diventare leader nel campo dell’alimentazione elettrica.con autonomia di 160 km e prezzo in Germania di 26.900 Euro e la, variante elettrica della best-seller d’Europa, forte di un motore da 115 CV e batterie agli ioni di litio che assicurano quasi 200 km di autonomia di marcia. Ma del gruppo fa parte anche

foto Ufficio stampa BMW. Innanzitutto la i3, compatta integralmente elettrica che arriva in questi giorni sui mercati globali. Forte di un motore da 170 CV, che promette un’autonomia di marcia a batterie cariche di circa 150 km, la BMW i3 costa 36.200 euro. Poi la i8 a doppia alimentazione benzina/elettrica, con un motore termico 3 cilindri biturbo di 1,5 litri da 231 CV e uno elettrico da 131 CV. Insieme i due propulsori arrivano a sviluppare la bellezza di 362 CV e 570 Nm di coppia massima fin dai bassi regimi, per oltre 500 km di autonomia. Insomma da Milano a Monaco di Baviera si fa senza dover fermarsi a ricaricare le batterie, e con l’incredibile dato sui consumi medi: 2,5 litri di benzina per 100 km. BMW i8 ha la trazione integrale e abbatte le emissioni di CO2 ad appena 59 g/km. Meno numerosa, ma non meno dirompente quando arriverà sul mercato, l’offerta elettrica di. Innanzitutto lache arriva in questi giorni sui mercati globali. Forte di un motore da 170 CV, che promette un’autonomia di marcia a batterie cariche di circa 150 km, la. Poi la, con un motore termico 3 cilindri biturbo di 1,5 litri da 231 CV e uno elettrico da 131 CV. Insieme i due propulsori arrivano a sviluppare la bellezza difin dai bassi regimi, per oltre 500 km di autonomia. Insomma da Milano a Monaco di Baviera si fa senza dover fermarsi a ricaricare le batterie, e con l’incredibile dato sui consumi medi: 2,5 litri di benzina per 100 km. BMW i8 ha la trazione integrale e abbatte le emissioni di CO2 ad appena 59 g/km.