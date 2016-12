11:27 - In casa Opel il nome Monza cita un modello icona degli anni 80, ma la nuova coupé Monza Concept – che vedremo in anteprima mondiale al Salone di Francoforte – rappresenta a tutti gli effetti la Opel di domani. Un’auto sportiva, con linee atletiche e scultoree, e innovativa dal punto di vista delle tecnologie dell’infotainment. Una chicca le portiere la cui apertura ricorda le ali di un condor.

Opel Monza Concept ha uno stile unico. La carrozzeria è quella di una coupé molto slanciata e che dà l’impressione di essere molto leggera. La lunghezza di 4,7 metri lascia spazio a 4 posti e un grande bagagliaio da 500 litri. L’assetto è molto basso, anche per l’altezza dell’auto, limitata a soli 1,3 metri. Una dinamicità stilistica che fa il paio con quella dei sistemi di propulsione. Opel si riserva di tutto sulla sua futura coupé: alimentazione elettrica sul modello dell’Ampera, ma anche il classico gasolio, l’economico metano e la benzina, quest’ultima con l’inedita motorizzazione 3 cilindri SIDI di soli 1.0 cc a iniezione diretta, un’altra delle novità che Opel porterà al Salone di Francoforte.

Ma l’aspetto più esclusivo della Monza Concept sta forse nel sistema di infomobilità unico al mondo. L’auto è sempre connessa col mondo esterno e questa connessione si avvale di una pionieristica tecnologia di proiezione a LED, con 18 proiettori che creano un cruscotto multifunzione che mostra i dati di viaggio, del navigatore, dello smartphone. Chi guida non dovrà più leggere i tradizionali display sul cruscotto, con le loro varie informazioni, ma avrà di fronte un cruscotto che va da una portiera all’altra e che viene utilizzato come superficie di proiezione unica. Il sistema funziona con comandi vocali o con tasti al volante. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia, che su un’auto era stata finora utilizzata soltanto in occasione di eventi speciali, come il Giubileo della Regina Elisabetta.