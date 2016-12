Peugeot 508 RXH, l’ibrido vincente

- Un viaggio in compagnia di un’auto tra le più innovative del mercato. Perché silenziosa, rispettosa dell’ambiente, indifferente alle asperità della strada. Un viaggio fatto con stile quello a bordo della, che vediamo in queste nuove immagini. Grande e spaziosa come la 508 station wagon,

foto Ufficio stampa

Peugeot 508 RXH è proposta con la catena di trazione 2.0 HDi FAP HYbrid4. Significa un motore turbodiesel common rail due litri di cilindrata con filtro antiparticolato, forte di 163 CV, accompagnato da un motore elettrico da 27 kW (pari a 37 CV) che trasferisce la trazione alle ruote posteriori e trasforma la vettura in una 4x4, ciò che spiega la sigla HYbrid4. I due motori, termico ed elettrico, possono funzionare in modo separato o insieme, fino a sviluppare 200 CV di potenza. Il turbodiesel è ideale quando si marcia in autostrada o su lunghe strade extraurbane, laddove il motore elettrico dà il meglio di sé nel traffico cittadino, fatto di continui stop-and-go e di spreco di carburante, e interviene sempre nelle partenze.

Un’auto performante ma chiaramente molto efficiente, che limita le emissioni medie di CO2 a 107 g/km, emissioni che sono naturalmente nulle in caso di marcia con trazione elettrica. Quattro le modalità di guida a disposizione del guidatore: Auto, con l’elettronica che gestisce da sola tutto il sistema; Zev (Zero Emission Vehicle) che utilizza la sola motricità elettrica e si disattiva oltre i 60 km/h o dopo 4 chilometri circa; 4WD (quattro ruote motrici) con i due propulsori che funzionano contemporaneamente; Sport, che privilegia il dinamismo e cambia i rapporti di cambiata, velocizzando gli innesti agli alti regimi e riuscendo a sviluppare la massima potenza di 200 CV.

Esteticamente la Peugeot 508 RXH ha tratti distintivi rispetto alla normale 508: l’assetto da terra è più alto di ben 5 cm, le carreggiate sono più larghe di 4 cm ed è poi una vettura super accessoriata, con contenuti importante come il climatizzatore a 4 zone e il portellone posteriore motorizzato. Di serie vanta l’Head Up Display a colori, che segnala anche i dati di navigazione, freno di stazionamento elettrico automatico e servizi di infomobilità evoluti. In Italia la Peugeot 508 RXH costa a listino 43.000 euro.