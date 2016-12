Per Delta il Model Year 2014

- Lancia sceglie il Salone di Francoforte per presentare in anteprima due novità importanti: lae il. Entrambi i modelli saranno. Per la Delta si tratta di un restyling atteso, che si svela esteticamente nelle minigonne e nei paraurti in tinta di carrozzeria, nel doppio terminale di scarico cromato e nei nuovi rivestimenti interni.

Se si esclude l’evoluzione delle varie generazioni di Ypsilon, la Delta è al momento l’unico vero modello progettato e sviluppato in proprio da Lancia nell’ultimo decennio. E il suo look è davvero originale e ha conquistato riconoscimenti e apprezzamenti di pubblico: Lancia Delta è l’unica del suo segmento a proporre i sedili posteriori scorrevoli e reclinabili (fino a 25 gradi), e per dimensioni supera qualsiasi concorrente, tanto che il segmento C premium le sta stretto e la fa scivolare in quello D per contenuti, ma non per prezzi.

Il Model Year 2014 che vedremo a Francoforte presenta novità anche all’interno, dove spicca un ambiente più moderno grazie ad alcuni elementi sulla console centrale verniciati in nero lucido, come la mostrina del climatizzatore. Il bagagliaio è sempre molto capiente: offre da 380 a 465 litri (dipende dai sedili posteriori scorrevoli) e abbattendo la seconda fila si arriva a 724 litri. La nuova Delta MY 2014 è disponibile in tre motorizzazioni – 1.6 Multijet 105 CV, 1.6 Multijet 120 CV e 1.4 Turbo-Jet benzina/gpl 120 CV – ben 19 colori di carrozzeria (di cui 9 bicolore) e ben 7 tipi di cerchi in lega dai 16 ai 18 pollici. Tra gli allestimenti spicca la serie speciale “S by MomoDesign”.