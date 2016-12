foto Ufficio stampa

Il Gpl non è una novità su Korando, visto che il modello con questo carburante e trazione anteriore ha conquistato il 40% dei clienti italiani. Adesso l’impiego sulla versione 4WD farà felici gli appassionati di fuoristrada, che possono sfruttare l’intelligenza del sistema “Torque on Demand”, ovvero la ripartizione elettronica e automatica della forza motrice. Ma fino alla velocità di 35 km/h, premendo il pulsante “lock”, il guidatore può scegliere di ripartire la trazione al 50% sull’avantreno e al 50% sull’asse posteriore. Il motore è un 4 cilindri 2.0 forte di 150 CV a 6.000 giri/minuto. L’impianto per il gpl è fornito dall’azienda italiana BRC ed è del tipo Sequent, cioè fornisce il gas a ciascun cilindro attraverso un apposito rail e con 4 iniettori specifici, per una combustione più efficiente e una marcia sempre fluida.

SsangYong Korando 4WD Gpl è proposto sul nostro mercato in un allestimento specifico e di alto livello, che include le barre al tetto, i cerchi in lega da 16 pollici, i fari fendinebbia. All’interno il climatizzatore manuale, l’impianto audio con comandi al volante e standard Bluetooth, cruise control, retrovisori elettrici riscaldati, vetri atermici oscurati, sensori di parcheggio, pomello del cambio e volante in pelle. La dotazione di sicurezza propone di serie l’ESP con controllo della trazione, ripartitore di frenata EBD e Brake Assist, 6 airbag, poggiatesta attivi e attacchi Isofix per i seggiolini dei bambini. Il serbatoio per il Gpl è situato nel vano della ruota di scorta (sostituita dal kit di emergenza), e non toglie spazio di carico nel bagagliaio. SsangYong Korando 4WD Gpl è proposto a un prezzo chiavi in mano di 22.990 euro, 2.000 euro in più dell’analoga versione a trazione anteriore.