MV Agusta F3 800 vs Mercedes A45AMG

- Sono due dei modelli di cui più si sta parlando quest’estate. Un’auto e una moto – entrambe sportivissime – che tengono banco nelle discussioni sotto l’ombrellone degli appassionati di motori. Sono la, tutte e due fresche di lancio commerciale e, cosa non spiacevole, interessanti anche nel prezzo., come rivela il video che vi mostriamo.

foto Da video

Le due si divertono a sorpassarsi, a correre insieme, a “catturarsi” vicendevolmente tra curvoni e rettilinei. Ma non è una gara tra una moto e un’auto, è piuttosto una sorta di simbiosi tecnica tra due modelli di rara dinamicità. Con la sua, la Mercedes A 45 AMG assicura infatti spunti degni di una moto sportiva e agguerritissima come la F3 800 di MV Agusta. Immagini che fanno capire come alcune caratteristiche tra auto e moto sportive tendano sempre più ad avvicinarsi.e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, pur col peso della trazione integrale.(scelta atipica tra le due ruote) di cilindrata media – 800 cc – ma che esprime la brillantezza di un 4 cilindri e sviluppa 148 CV a 13 mila giri, per raggiungere i 270 orari di velocità massima.