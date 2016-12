In Cina le future Volvo e Jeep

D’altronde Volvo è riuscita a emergere dalle cattive acque in cui era precipitata proprio grazie ai capitali cinesi. Il nuovo assetto societario, che fa capo a Geely Holding Group, prevede la produzione in tre impianti cinesi: Daqing, Zhangjiakou e Chengdu. Il primo è ancora in costruzione e sarà pienamente operativo nel 2014; il secondo produrrà motori già dalle prossime settimane; a Chengdu invece si produrranno automobili a partire dal quarto trimestre 2013. Dagli Stati Uniti rimbalza invece la voce che vuole il gruppo Fiat-Chrysler prossimo alla produzione di un nuovo Suv Jeep in Cina. Partner sarebbe la Guangzhou Automobile Group, con la quale verrà creata una joint venture simile a quelle già siglate da Fiat nel decennio passato.

foto Ufficio stampa

Per chi va in Cina a produrre a costi inferiori, c’è chi – per fortuna – ritorna in Europa. È il caso di(che ne deteneva il 100% del capitale). Le ultime notizie danno la riapertura della storica fabbrica di Trollhaettan verso la fine dell’anno per riportare in vita la splendida, la cui produzione si arrestò due anni fa.e vorrebbe puntare decisa sull’alimentazione elettrica, grazie al contributo della(NEV). Ma anche nel caso di Saab significativi sarebbero gli aiuti asiatici, con i finanziamenti dei nuovi soci Energy Holdings di Hong Kong e Sun Investments, società di investimenti giapponese.