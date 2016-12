BMW Serie 3 Gran Turismo

foto Ufficio stampa

Ma l’aspetto principale di questo “terzo” fratello della Serie 3 è nelle dimensioni: 20 cm di maggior lunghezza e 11 soltanto di passo fanno presenza su strada e, soprattutto, maggiore abitabilità interna, anche per gli 8 cm abbondanti di maggior altezza rispetto alla Touring. Esteticamente, la GT riprende l’eleganza dei cristalli senza cornice e la sportività del tetto tipo coupé, che chiude verso il grande portellone posteriore ad azionamento elettrico (apribile anche dall’interno). Il piano del bagagliaio è sollevabile e apre su altri vani, per una capacità di 520 litri, che diventano 1.600 abbattendo la seconda fila di sedili, peraltro ultra confortevoli e ampiamente regolabili.

Di serie la Serie 3 GT offre tutto e di più, dal controllo elettronico di stabilità DSC al Dynamic Traction Control, dagli ausili alla frenata al sofisticato spoiler posteriore che si apre in automatico quando si superano i 110 km/h, così da aumentare la deportanza e ottimizzare l’aerodinamica (Cx 0,28). Tra le ruote anteriori spiccano poi gli Air Breather, una soluzione bella esteticamente ma anche funzionale che provvede a ridurre la resistenza aerodinamica. Cinque le motorizzazioni, con tre benzina di potenza compresa tra 184 e 306 CV, mentre più mansueti sono i due turbodiesel della 318d e della 320d (143 e 184 CV). Gli allestimenti sono tre, per una forbice di prezzi che va da 38.000 a 52.790 Euro, in pratica un plus di circa 1.500 Euro rispetto alla Touring. In esclusiva per l’Italia la versione Business con cambio automatico da 41.790 Euro.