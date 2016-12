DR torna alla carica con CityCross

foto Ufficio stampa

L’altezza di 1,58 metri è l’aspetto che più lo avvicina ai Suv, come l’assetto rialzato e i grossi cerchi che possono avere dimensioni da 15 o 16 pollici. Più che l’abitabilità interna, DR CityCross promette buoni spazi nel bagagliaio, capiente e funzionale, in grado di accogliere 370 litri e addirittura 1.200 se si abbattono i sedili posteriori. In più il veicolo ha le barre longitudinali sul tetto che aggiungono ulteriore capacità di carico. Il motore è lo stesso di altri modelli DR, il 1.3 benzina da 83 CV, ma disponibile anche in versione bifuel sia per il gpl che per il metano. Il serbatoio del gpl ha una capacità di 50 litri e non incide sulla capienza complessiva del bagagliaio. La versione a metano è invece dotata di un innovativo sistema di alimentazione composto da due bombole in fibra leggerissime da 92 litri.

DR CityCross vanta di serie il climatizzatore, i sensori di parcheggio, 4 alzacristalli elettrici, gli specchietti retrovisori elettrici, un moderno impianto stereo CD/MP3 e la vernice metallizzata, oltre naturalmente all’ABS e ai servosterzo. Due gli allestimenti, Luxury ed Executive: il primo costa a listino 9.980 euro, il secondo aggiunge i cerchi in lega da 16” e gli interni in nabuk e costa 10.980 euro. C’è a listino anche una versione autocarro DR CityVan, con la griglia di separazione tra l’abitacolo ed il vano di carico, il cui prezzo è di 10.980 euro.