Il mondo elettrico di Renault-Nissan

. Una soglia importante, perché si riferisce ad autoveicoli al 100% elettrici e non ibridi (cioè col doppio propulsore termico ed elettrico), immatricolati in appena due anni e mezzo.

La prima fu una Nissan Leaf nel dicembre 2010, acquistata da un ingegnere californiano, l’esemplare numero 100.000 – sempre una Leaf – è stato invece consegnato ad Allison Howard, una studentessa americana dell’Università di Atlanta. Certo la Nissan Leaf ha conquistato da sola più di 70 mila clienti dei 100 mila complessivi, confermandosi come uno dei modelli di maggior successo al mondo degli ultimi anni, e non a caso vincitore del titolo di Auto dell’Anno sia in Giappone che negli Stati Uniti che in Europa. La Leaf ha anche un altro merito: oltre l’80% degli acquirenti proviene da modelli di marche diverse da Nissan, ciò che ne fa uno dei “veicoli di conquista” più irresistibili sul mercato.

L’alleato Renault si è affacciato da meno tempo sul terreno della trazione elettrica, ma in breve tempo ha sfoderato una gamma di vetture a emissioni zero molto interessante: dalla berlina Fluence al pratico furgoncino Kangoo Zero Emission, fino all’ultima nata Zoe, che gareggia nel segmento B e in un paio di mesi ha conquistato 5.000 clienti in Europa. Per non dimenticare l’originale biposto Twizy, che offre molti dei vantaggi di un’auto pur con l’agilità di uno scooter. Facendo due calcoli sulle 100 mila auto elettriche vendute, Renault-Nissan hanno stimato un risparmio di petrolio pari a 53 milioni di litri.