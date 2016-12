Jaguar F-Type, spider da brividi

- Nuovi stili, fascino antico. È la nuova spider Jaguar a proporli: lo stile che innova il design secondo le più moderne concezioni aerodinamiche; il fascino impareggiabile di una sinuosa due posti scoperta come, in passato, la Casa britannica ci aveva abituati a fare. Non c’è dubbio:(e tra le più attese) e queste immagini ne anticipano tutto lo charme.

foto Ufficio stampa

Linee pulite, con una fiancata lunga e le curve a dettare le forme. Questo il look esterno della F-Type, che svela il nuovo linguaggio stilistico delle auto sportive Jaguar, molto tecnologiche: struttura leggera in alluminio, sia per la carrozzeria che per le sospensioni, spoiler a scomparsa, motore in posizione anteriore e trazione posteriore, soluzioni che esaltano la dinamicità della spider inglese, che con la più “piccola” delle motorizzazioni scarica a terra 340 CV! Taglio sportivo anche per l’abitacolo, con la plancia orientata verso il guidatore e il sofisticato cambio automatico a 8 rapporti che può essere selezionato con i paddles sul volante (o con il selettore montato centralmente).

Jaguar propone tre versioni della nuova spider: F-Type, F-Type S e F-Type V8 S. Motori 6 cilindri benzina per le prime due e potenze rispettive di 340 e 380 CV, mentre un poderoso 8 cilindri turbo benzina da 495 CV è montato sulla F-Type V8 S. Quest’ultima è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4,3 secondi, con una velocità massima di 300 km/h. Ma non meno esuberanti sono gli altri due modelli a 6 cilindri: la F-Type accelera sullo 0-100 in 5,3 secondi e tocca i 260 orari di velocità massima, la F-Type S scatta in 4,9 secondi sullo 0-100 e raggiunge i 275 km/h di velocità massima. Un’auto scoperta da brividi!