Nuova linfa per BMW Serie 5 Touring

foto Ufficio stampa

Un ruolo importante che la BMW Serie 5 Touring si porta addosso da decenni e che ogni volta è riconfermato. L’auto piace: è elegante, è sportiva, ha una versatilità sempre maggiore e la gamma motori non ha eguali nel segmento. La nuova Touring presenta una calandra ancora più aggressiva e una linea della fiancata più dinamica. Eppure la perfetta aerodinamica della BMW Serie 5 Touring non toglie nulla alla versatilità della wagon tedesca: 560 litri la capacità del bagagliaio con 5 passeggeri a bordo (60 più di prima) e confortevole apertura “soft close” per il cofano del bagagliaio, mentre il lunotto può essere aperto separatamente dal bagagliaio.

Potente, efficiente e come sempre molto ampia la gamma motori della Serie 5 Touring, interamente Euro 6. Quattro i motori a benzina e ben 6 i diesel, tutti turbocompressi e con potenze che vanno da 143 a 450 CV. La novità importante sta in un nuovo modello d’ingresso: la 518d, il cui propulsore 4 cilindri diesel adotta la tecnologia TwinPower Turbo (biturbo) e sviluppa 143 CV, ma con consumi ed emissioni degni una segmento B: 4,5 litri di gasolio per 100 km nel ciclo combinato 119 g/km le emissioni di CO2. Al top di gamma c’è la motorizzazione V8 benzina, naturalmente biturbo, che sprigiona 450 CV, niente male per una station wagon pensata per lunghi viaggi e pesanti trasporti. Molto folta anche la pattuglia di versioni a trazione integrale xDrive. A gasolio sono quattro: 520d, 525d, 530d e 535d; a benzina due: 528i e 535i.

La BMW Serie 5 Touring è equipaggiata di serie con un’ammortizzazione pneumatica e regolazione automatica del livello dell’asse posteriore. Inoltre tutte le versioni dispongono di serie del tasto di selezione della modalità di guida, mentre opzionali sono il Dynamic Damper Control, l’assetto M Sport e due soluzioni esclusive per l’adattamento automatico della guida e che non offre nessun concorrente: Adaptive Drive e Integral Active Steering. In Italia vedremo la nuova BMW Serie 5 Touring nelle prossime settimane, i prezzi partono dai 46.000 euro della 518d e culminano nei 90.000 della M550d xDrive.