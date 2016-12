Renault adotta Villa Borghese

foto Ufficio stampa

Oltre al finanziamento per la piantumazione dei lecci, Renault garantirà la cura e la manutenzione delle piante per due anni, dopodiché i lecci entreranno a pieno titolo nel patrimonio comunale di alberi e piante della città di Roma. L’adozione di Villa Borghese nasce da un concorso di idee promosso lo scorso anno da Renault tra i suoi dipendenti, e volto a premiare la proposta più green tra quelle che univano vari aspetti della vita civile, dal lavoro alla vita privata. Aiutare un parco storico quale Villa Borghese a Roma ha prevalso sugli altri. E a rafforzare l’impatto ambientale dell’iniziativa c’è anche l’assorbimento da parte degli alberi di circa due tonnellate di CO2 l’anno.

“Questo intervento ci rende particolarmente orgogliosi e felici, perché sana una ferita che risale a oltre un anno e mezzo fa in uno dei parchi più belli del mondo – ha dichiarato Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione di Renault Italia –. Un intervento simbolico, ma che ben esprime la nostra visione di sostenibilità, che si traduce in un impegno per la riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo di motori ecologici e il programma di diffusione della mobilità elettrica a zero emissioni”.