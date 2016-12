Audi RS7 Sportback, cuore sportivo

foto Ufficio stampa

La RS7 Sportback è un’auto modernissima, sia per la struttura in acciaio e leghe d’alluminio impiegate per la carrozzeria e le sospensioni, sia per il motore che adotta la tecnologia “cylinder on demand”: in pratica il V8 biturbo benzina TFSI di 4 litri di cilindrata, forte di 560 CV, disattiva 4 degli 8 cilindri quando l’andatura non richiede un’erogazione di potenza eccessiva. La vettura consuma così molto meno quando è intrappolata nel traffico o la marcia segue andamenti lenti. Se invece si vuol dar sfogo a tutta l’esuberanza degli 8 cilindri, allora la coppia massima sale fino ai 700 Nm, ed è costante dai 1.750 a quasi 6.000 giri/minuto. Audi RS7 Sportback vanta inoltre la trazione integrale permanente con differenziale centrale, mentre il cambio è l’automatico a 8 rapporti con comandi al volante.

Molto efficiente l’impianto frenante della berlina/coupé Audi, che dispone di dischi freno autoventilanti e di grandi dimensioni (diametro di 390 mm all’anteriore), ma a richiesta sono disponibili i dischi in carboceramica. A richiesta anche le sospensioni pneumatiche che ribassano l’assetto di 20 mm, mentre standard sono i cerchi in lega di alluminio fucinato da 20 pollici con pneumatici 275/35. Va ricordato che la gamma RS rappresenta il cuore sportivo di Audi e per assemblare un solo modello della RS7 Sportback vi sono 22 operai appositamente dedicati.

Il carattere sportivo della vettura è visibile fin dal look esterno, con la griglia anteriore a nido d’ape, i fari a LED parzialmente oscurati e una fiancata che esplode dinamismo. Raffinati gli interni, con sedili sportivi anteriori e poggiatesta integrati e divano posteriore a due posti separati. Gli inserti sono in carbonio e i rivestimenti nella combinazione Alcantara/pelle nera. Invidiabile il bagagliaio, che in configurazione normale offre 535 litri di capacità al cliente sportivo di questa favolosa vettura. Audi RS 7 Sportback sarà commercializzata in Italia a settembre al prezzo di 119.800 Euro.