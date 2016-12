foto Ufficio stampa

La Gallardo LP 570-4 Squadra Corse non deriva dal modello impegnato nel campionato Lamborghini Blancpain Super Trofeo (si gareggia in Europa, Asia e Nord America), ma è esattamente lo stesso! Stesso motore V10 da 570 CV di potenza, erogati a 8.000 giri al minuto, stesso alettone posteriore e stesso, elevatissimo, carico aerodinamico, tre volte quello della “normale” Gallardo LP 560-4. Come il modello per la pista, anche questo ha il cofano motore rimovibile a sgancio rapido, costruito come l’alettone in materiali compositi in fibra di carbonio. A trazione integrale e con cambio robotizzato a 6 marce, la Gallardo Squadra Corse accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h impiega 10,4 secondi!

Una scheggia, che ferma la velocità massima a 320 km/h. Come il modello da pista, utilizza un potente impianto frenante in carbo-ceramica, fornito di serie. Anche gli interni ripropongono la fibra di carbonio per gli inserti, mentre i rivestimenti sono in Alcantara. Quattro i colori: Giallo Midas, Bianco Monocerus, Grigio Thalasso e Rosso Mars, tutti con una striscia tricolore sulla fiancata, a rimarcare l’italianità di questa super Lambo.