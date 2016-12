L’estate ecologista di Renault

foto Ufficio stampa

Dalle carrozze del XVII secolo ai veicoli elettrici del XXI ne è scorsa di acqua in fatto di mobilità. Quest’anno ricorrono i 400 anni dalla nascita di André Le Nôtre, il progettista dei Giardini di Versailles, e Renault ha voluto ridare nuova armonia al sontuoso parco della reggia fornendo 23 veicoli a emissioni zero all’ente che cura e sorveglia i 43 km di viali e i 350.000 alberi presenti. La flotta si compone di 3 Zoe, 10 Kangoo Z.E. versione Maxi vetrata e doppia cabina, 10 Twizy. Inoltre, nel rispetto dell’integrità architettonica dei luoghi, sono state installate una trentina di colonnine elettriche per la ricarica di questi veicoli.

A Capalbio si terrà quest’anno la settima edizione di Capalbio Libri e Renault conferma la sua partnership con l’evento. La manifestazione nel suggestivo borgo toscano si svolge dal 3 al 14 agosto ed è promossa dall’Associazione culturale “Il piacere di leggere”, col patrocinio tra gli altri del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Una flotta di Renault Zoe e Renault Clio sarà utilizzata come auto di cortesia per le personalità che animeranno Capalbio Libri 2013.