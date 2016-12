Il relax di Citroen C4 Grand Picasso

- Non chiedete di più quanto a spazi interni, altrimenti sceglietevi un furgone! È questo il primo, immediato giudizio che suscita la, monovolume 7 posti che si rinnova come il fratellino minore a 5 posti lanciato poche settimane fa. Ma rispetto al quale è completamente diverso:che sta alla base della C4 Grand Picasso.

foto Ufficio stampa

La seconda generazione del grande MPV Citroen ha la migliore abitabilità della categoria per la seconda e terza fila di sedili. E grazie all’apertura delle porte ottimizzata, l’accesso alla terza fila è ancora più comodo e i due passeggeri di questa sono stati trattati coi guanti, hanno ora diffusori d’aria dedicati. Con la loro proverbiale fantasia, i designer Citroen sono riusciti persino ad aumentare il volume di carico del bagagliaio: circa 70 litri in più, e così abbattendo la terza fila il vano bagagli offre fino a 700 litri di capacità. La seconda fila scorre su binari e quindi il comfort dei passeggeri qui seduti può aumentare se non si hanno tanti bagagli al seguito. Non meno comfort è a disposizione del guidatore e dell’altro passeggero anteriore. Anzi, i sedili davanti hanno la funzione massaggio e il passeggero può anche reclinare il sedile per allungare le gambe.

Un trionfo del comfort quello proposto dalla nuova C4 Grand Picasso, il cui abitacolo è stato allestito in spirito loft: parabrezza panoramico di serie e grande tetto, con i loro 5,7 metri quadrati di superficie vetrata, inondano letteralmente di luce naturale il monovolume e questo è indice di benessere. Di notte, l’illuminazione bianca a LED crea un ambiente ovattato e ripropone la stessa sensazione. LED che sono sulla plafoniera, retroilluminano i vani portaoggetti, i tavolini sullo schienale e l’interno delle maniglie delle porte. Menzione a parte merita il sistema Vision 360, con 4 telecamere attorno alla vettura che danno al guidatore una visuale panoramica e a volo d’uccello sul veicolo, facilitando tutte le manovre. Il computer di bordo base è un touch pad da 7 pollici, a richiesta il bellissimo schermo panoramico da 12” in alta definizione.

Lo stile distintivo della C4 Grand Picasso, lunga 4,60 metri e con 2,84 metri di passo, inizia dal frontale con fari diurni a LED che solcano i proiettori a sviluppo orizzontale e i fendinebbia. Anche i gruppi ottici posteriori sono a LED e con effetto 3D. Il monovolume ha subito modifiche tecniche che l’hanno alleggerito di 100 kg rispetto al modello precedente, così che la sua efficienza sul fronte consumi/emissioni è notevolmente migliorata. Soprattutto in abbinamento al nuovissimo motore turbodiesel BlueHDi da 150 CV, che rispetta lo standard Euro 6 grazie al suo modulo SCR (Selective Catalytic Reduction), che abbatte del 90% le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e porta quelle di CO2 a 110 g/km. Livelli analoghi a quelli dei meno potenti motori e-HDi da 90 e 115 CV.