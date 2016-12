Mazda 3, nuova generazione

- Sarà una delle novità d’autunno più attese. Lafarà la sua premiere mondiale al Salone di Francoforte di settembre, con un nuovo look e la dieta ferrea (90 kg in meno) che ne migliorano le performance dinamiche e l’efficienza. La slanciata. Formidabile il, che deve grazie anche allo speciale spoiler antiturbolenza.

foto Ufficio stampa

Il look della nuova Mazda 3 cambia in più particolari, a cominciare dal frontale, più elegante nella nuova mascherina e nella calandra ad ali, mentre i fari sono composti da LED con banda luminosa ad anello e che si protendono verso le fiancate. La fiancata mostra grandi ruote (da 16 a 18 pollici) con parafanghi allargati, una carreggiata più larga e sbalzi ridotti, per un’immagine robusta e al tempo stesso aggressiva, che ricorda in certi tratti la RX-8. Il passo è stato aumentato fino ai 2,7 metri e ciò ha aumentato l’abitabilità interna e il vano bagagli (350 litri), ma la vettura beneficia adesso anche di sospensioni più rigide.

Negli interni spicca la nuova zona dedicata al guidatore, più ergonomica con i principali strumenti per la guida posizionati in modo da poter essere raggiunti senza fatica. Rinnovato anche il sistema di infotainment con modalità online, schermo touch da 7 pollici, comandi vocali, connettività Bluetooth e diverse app. Nuova Mazda 3 è la prima segmento C a proporre a richiesta l’head-up display, ma il pacchetto di dotazioni tecnologiche è talmente ricco da farne una delle migliori auto di segmento C in circolazione. Nel campo della sicurezza attiva contiamo il sistema di frenata automatica fino ai 30 km/h, il monitoraggio del veicolo posteriore, gli avvisi del superamento corsia e le luci adattative in curva.

Di serie anche DSC e TCS (controlli elettronici di stabilità e trazione) con Hill Start per le partenze in salita. La gamma motori si compone del nuovo 1.5 SkyActiv G benzina da 100 CV e del potente 2.0 SkyActiv G da 165 CV, mentre a gasolio l’offerta si limita al 2.2 SkyActiv-D biturbo da 150 CV e già Euro 6. Debuttano sulla nuova Mazda 3 i sistemi i-stop e i-Eloop, in prativa le versioni Mazda per lo start/Stop e il recupero dell’energia in frenata. Cambi a 6 marce, sia manuale che automatico. In futuro è prevista anche una variante ibrida e sarà la prima Mazda ad averla. I prezzi partiranno da circa 17.500 Euro.