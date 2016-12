Mercedes alla conquista dei giovani

- Mercedes marchio “giovane”. Fino a pochi anni fa l’affermazione pareva fuori luogo, ma ora col successo di modelli come laè veritiera. E Mercedes ha deciso di rafforzare il trend con, anche per lae per la berlina sportiva CLA, le tre vetture compatte della Casa. I nuovi modelli sono già in prevendita, ma nelle concessionarie arriveranno a settembre 2013.

foto Ufficio stampa

I nuovi modelli entry-level con motori diesel guidabili anche da chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni sono la A 160 CDI e la B 160 CDI, entrambi con motore 4 cilindri di 1.461 cc da 90 CV e cambio manuale a 6 marce. Auto contenute nella potenza, ma anche nei consumi, quelli medi nel ciclo combinato sono di 3,8 litri/100 km per la A 160 CDI e 4,1 litri/100 km per la B 160 CDI. La prima costa 23.610 euro, la Mercedes B 160 CDI 26.000 euro. D’altronde le auto compatte piacciono sempre molto agli italiani, quelle premium non di meno anzi. Mercedes ha già venduto in Italia 21 mila Classe A di terza generazione, in pochi mesi, e 2.000 sono gli ordini per la berlina compatta CLA, mentre la Classe B ha conquistato dal lancio 27.500 italiani.

Modelli che hanno contribuito a rendere più “giovane” il target di mercato della Casa di Stoccarda, basti pensare che il 70% di chi ha acquistato la nuova Classe A è alla sua prima Mercedes, e un buon 30% dei clienti è donna. Contemporaneamente, per gli amanti delle prestazioni superiori, la Classe B è anche disponibile nelle nuove versioni B 220 4Matic, con motore turbo benzina da 184 CV e trazione integrale (prezzo di 32.430 euro), e B 180 CDI BlueEfficiency da 109 CV (27.500 euro). Quanto alla CLA è disponibile anche nelle potenti versioni 250 4Matic (42.000 euro) e 45 AMG (56.900 euro).