Il luglio speciale di Peugeot 5008

foto Da video

Per il monovolume francese arriva ora un’incredibile promozione. Fino al 31 luglio, in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2004, Peugeot Italia lo offre al prezzo di 18.900 euro! Notevole, anche perché si riferisce alla versione Access 5 posti con motore turbodiesel da 115 CV, con filtro antiparticolato, ESP, Traction Control e tante altre dotazioni comfort e di sicurezza. Una versione che costa 6.000 euro in più senza la promozione Peugeot. Senza dimenticare il freno di stazionamento elettrico, la spia della pressione pneumatici, l’optional Distance Alert e persino l’Head Up Display che proietta sul parabrezza le informazioni principali della guida.

L’Advanced Parking System facilita inoltre le manovre di parcheggio, visualizzandole sullo schermo multifunzione da 7 pollici, mentre gli airbag sono presenti anche sull’eventuale terza fila di sedili. Un’occasione insomma da prendere bene in considerazione. In Italia la gamma di Peugeot 5008 si compone di 4 motorizzazioni, due benzina e due a gasolio. I livelli di potenza sono alquanto concentrati, dai 115 ai 163 CV, e la scelta della trasmissione è aperta a ogni possibilità, vista la presenza di cambi manuale, automatico o robotizzato.