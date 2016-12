Nuova BMW Serie 5

- L’eleganza e la sportività. Il design e la tecnologia. Tutto in una macchina, la, che sa esprimere la sua forte personalità sia con un “piccolo” motore 4 cilindri diesel che un V8 da 450 CV, e anche in una variante ibrida elettrica di grande modernità. Ilarriva col giusto timing e dopo un milione di modelli venduti.

foto Ufficio stampa

Tra berlina e Touring e anche nella nuovissima terza carrozzeria: la Gran Turismo due volumi e mezzo. I progettisti della BMW Serie 5 hanno iniziato la riscrittura della berlina dal frontale, che si distingue per il nuovo motivo del classico “doppio rene” BMW sulla griglia e per le nuove prese d’aria inferiori. Le luci allo xeno sono incluse nell’equipaggiamento di serie di tutti i modelli, e per la prima volta è disponibile l’optional luci a LED e fari fendinebbia a LED. La coda cambia, è più larga e ha fasce luminose delle luci posteriori più sottili ed espressive, mentre le frecce laterali sono integrate nei retrovisori esterni. Per confezionarsi un modello ancora più esclusivo, sono inoltre disponibili i pacchetti estetici “Luxury Line” e “Modern Line”, mentre il pacchetto M Sport caratterizza la Serie 5 in senso più sportivo.

Ma è sempre la gamma motori il fiore all’occhiello di una BMW. Non fa eccezione questa nuova Serie 5, che offre propulsori tutti rigorosamente Euro 6, a cominciare dall’inedito 4 cilindri diesel della 518d, un biturbo da 143 CV di rara efficienza per la categoria: 4,5 litri/100 km i consumi nel ciclo misto. Valore analogo per la 520d, che è disponibile anche con la trazione integrale xDrive. Al vertice di una gamma molto ampia di motorizzazioni (4 benzina e 6 diesel) c’è il nuovo V8 biturbo diesel da 450 CV e trazione 4x4 della BMW M550d xDrive, montato sia sulla berlina che la Touring. E poi c’è l’ibrida elettrica BMW ActiveHybrid 5, la cui tecnologia è stata ottimizzata col sistema “Preview Assistant” che in base all’itinerario da percorrere coordina l’interazione tra motore a combustione interna ed elettromotore.

Insomma, motivi per scegliere una BMW Serie 5 non mancano. Il livello tecnologico è sempre elevatissimo, con le soluzioni EfficientDynamics che includono la frenata rigenerativa, la funzione start/stop automatico (anche col cambio automatico a 8 rapporti), l’indicatore del punto ottimale di cambiata, la modalità di marcia Eco Pro, senza trascurare l’incidenza dell’aerodinamica, che porta ad esempio la BMW 520d a beneficiare di un Cx di soli 0,25. Tecnologie all’avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza, col favoloso visore notturno che, grazie agli infrarossi, riconosce persone e animali in lontananza.