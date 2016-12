Nuova Volkswagen Golf Variant

- Se quest’estate andate in una concessionaria Volkswagen per comprare una Golf, avrete una sorpresa. La rete italiana ha già avviato la prevendita della, la carrozzeria station wagon della best-seller tedesca, che fa un bel salto in avanti rispetto al modello precedente.

foto Ufficio stampa

La nuova Golf Variant è lunga 4,56 metri e larga 1,8, offre dunque molto spazio e comfort come si deve. Il bagagliaio ha una capacità di 605 litri, laddove la precedente Golf Variant si fermava a 500 litri, e abbattendo la seconda fila si arriva ora a 1.620 litri. Insomma una station wagon di spessore e qualità, nonostante sia soltanto nel segmento C. Che però è molto agguerrito (le versioni wagon di Focus e Astra sono clienti difficili). Già dal primo livello Trendline, la nuova Golf Variant propone di serie 7 airbag (incluso quello per le ginocchia del guidatore), i poggiatesta anti-colpo di frusta, l’ESP completo di antislittamento, assistente di controsterzata e Hill Holder per le partenze in salita, la frenata d’emergenza alle basse velocità, l’Adaptive Cruise Control. Fino agli optional della spia della stanchezza del guidatore e al sistema PreCrash che attiva i dispositivi di sicurezza quando ravvisa il rischio di un incidente.

Tra le dotazioni comfort citiamo i retrovisori esterni elettrici, la spia della pressione pneumatici, il freno di stazionamento elettrico e le barre sul tetto. I due allestimenti Comfortline e Highline aggiungono ancora di più, persino un assetto sportivo ribassato (15 mm in meno) che sembra proprio una sciccheria su una station wagon compassata quale la Golf Variant. Non meno evoluta è la gamma motori, con i sistemi start/stop e di recupero dell’energia in frenata di serie sempre. Tre i benzina: 1.2 TSI turbo a iniezione diretta da 105 CV e cambio manuale a 6 marce; 1.4 TSI da 122 CV e da 140 CV, entrambi disponibili anche col cambio DSG a doppia frizione e 7 rapporti.

A gasolio sono 4 le proposte: 1.6 TDI da 90 e da 105 CV, 1.6 BlueMotion da 110 CV e 2.0 TDI da 150 CV. Anche qui non manca il cambio DSG sulle ultime tre motorizzazioni e la trazione integrale 4Motion sulle due versioni diesel più potenti. Il motore BlueMotion riesce a consumare 3,9 litri per fare 100 km nel ciclo misto, ma per gli esigenti del risparmio c’è anche una versione ibrida a metano da 110 CV che arriverà a novembre. Tutto qui? Niente affatto, perché l’altra sorpresa per chi capita in una concessionaria Volkswagen in quest’estate è il prezzo: si parte dai 19.500 euro della 1.2 TSI 105 CV Trendline!