Porsche 911 Turbo, che fenomeno!

- Se la Porsche 911 è un modello epocale, che ha debuttato esattamente 50 anni fa e ha influenzato il modo di concepire l’auto sportiva,e non è stata meno rivoluzionaria. Oggi è in arrivo la, l’apice della sportività a livello mondiale.

foto Ufficio stampa

Porsche infatti la dota di un nuovo sistema di trazione integrale, dell’asse posteriore sterzante e dell’aerodinamica adattiva, che esaltano ulteriormente la dinamicità del motore biturbo da 560 CV. Un modello ad elevato contenuto tecnologico, che Porsche declina nelle due versioni 911 Turbo e 911 Turbo S. Il telaio in struttura leggera è tutto rinnovato, il passo è stato allungato di 10 cm e le carreggiate non sono mai state così ampie, mentre i cerchi maggiorati da 20 pollici svolgono un ruolo decisivo per le performance e la stabilità. La nuova 911 Turbo S dispone di serie del sistema di compensazione attiva del rollio, che assicura una dinamica di guida ancora più elevata, e del pacchetto Sport Chrono Plus con impianto frenante in ceramica, che hanno permesso alla vettura di fermare a meno di 7 minuti e 30 secondi il tempo sul giro al Nürburgring.

Il motore è il boxer 6 cilindri sovralimentato da due turbocompressori di cilindrata 3,8 litri, che sviluppa 520 CV sulla 911 Turbo e 560 CV sulla S. Il cambio è a doppia frizione e 7 rapporti. Col pacchetto Sport Chrono Plus l’auto accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi e raggiunge i 318 km/h di velocità. Porsche ha anche sviluppato una nuova trazione integrale ad azionamento elettronico, che fornisce più coppia motrice all’asse anteriore quando è necessario. Ma la grande novità è l’asse posteriore sterzante, che fino a 50 km/h varia l’angolo di sterzata delle ruote posteriori in direzione contraria alle ruote anteriori, a tutto vantaggio della dinamicità in curva e della miglior tenuta. Oltre gli 80 km/h il sistema dirige le ruote posteriori come le anteriori.

Per la prima volta le 911 Turbo dispongono di un sistema aerodinamico attivo, composto di un robusto spoiler frontale a 3 posizioni e uno spoiler posteriore estraibile con profilo alare regolabile in 3 posizioni, così da adeguare l’aerodinamica in funzione della velocità. Bellissimi anche gli interni, che propongono l’esclusiva combinazione bicolore nero-rosso Carrera, sedili sportivi con regolazione a 18 vie e funzione Memory. La 911 Turbo viene offerta in Italia a 165.772 Euro, la 911 Turbo S a 199.531 Euro.