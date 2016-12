Piace l’elettrica BMW i3

foto Ufficio stampa

Segno che l’alleanza con Toyota (leader mondiale nella trazione elettrica) ha dato al mercato la prova provata che BMW sta facendo sul serio nel passaggio all’alimentazione a emissioni zero. La i3 e i suoi 100 mila clienti rappresentano poi uno “schiaffo” agli scettici della trazione elettrica, perché è davvero sorprendente che un costruttore di auto sportive come BMW faccia il pieno di clienti per una vettura che non sarà un’ibrida a doppia alimentazione, ma un’elettrica integrale. Forte di un motore da 170 CV, che promette un’autonomia di marcia a batterie cariche di circa 150 km e che spunta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Perché alla sportività BMW non rinuncia!

Leggera, con materiali innovativi come la fibra di carbonio, la BMW i3 è una vettura compatta che riesce a contenere il peso ad appena 1.250 kg. Sarà la prima auto a recare la sigla “i” che indicherà la gamma di modelli ecologici della Casa bavarese e il suo prezzo, ancora non definito ufficialmente, non dovrebbe discostarsi più di tanto da quelli dei modelli di vertice della best-seller BMW Serie 3.