Alfa Romeo 4C in rampa di lancio

foto Ufficio stampa

Il ritorno quindi non poteva essere di basso profilo, tanto per fare, tanto per poter dire: Alfa Romeo c’è! Occorreva un prodotto specifico, sportivo, innovativo, bello al punto da essere unico, erede sincero di una tradizione tutta italiana di supercar. Ecco allora l’Alfa 4C, la coupé compatta da 240 CV che viene prodotta in collaborazione con Maserati, perché è a Modena che viene costruita la nuova Alfa Romeo. È qui che la gloriosa matrice sportiva della Casa del biscione (in passato vincitrice anche in Formula 1) trova terreno fertile, mettendo insieme quel Dna sportivo comune ai due marchi Alfa Romeo e Maserati.

In questo video Alfa Romeo spiega il processo produttivo della nuova 4C e l’eccellenza tecnica che coniuga prestazioni e ricerca stilistica. La vettura è una coupé due posti di grande modernità, che utilizza il mix più avanzato di materiali leggeri e hi-tech: la fibra di carbonio per la monoscocca (pesa soltanto 65 kg!), l’alluminio per la gabbia di rinforzo del tetto e i tralicci anteriore e posteriore, leghe composite per la carrozzeria. Il risultato è un peso complessivo a vuoto di 895 kg e, dal punto di vista dinamico, la leggerezza è un valore: permette all’Alfa 4C di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e mezzo e di raggiungere una velocità di punta di 250 km orari. Il rapporto peso/potenza è davvero straordinario, inferiore a 4 kg/CV di potenza.

Un’esuberanza quasi incredibile considerata la “piccola” cilindrata del motore, un 4 cilindri di 1.750 cc. Ma che sa coniugare prestazioni elevate ed efficienza, un argomento sempre molto attuale negli Usa, dove alle supercar viene chiesto di consumare poca benzina e di rispettare norme sulle emissioni molto restrittive. Ma prima del Nord America, dove arriverà a fine 2013, la nuova Alfa 4C debutterà sulle strade europee nella seconda metà di settembre. La produzione sarà però contingentata, circa 3.500 esemplari nel primo ciclo produttivo, un migliaio soltanto quelli destinati all’Europa. La versione speciale Launch Edition avrà un prezzo di 60.000 euro.