A Milano la nuova Range Rover Sport

- Una serata speciale per il battesimo italiano della. Terzo anello della gamma Range Rover – insieme alla carrozzeria classica e alla piccola Evoque – assume connotati più dinamici, in sintonia più con la seconda che con la Range Rover classica. Segno di come i progettisti Land Rover stiano proiettando verso il futuro la loro idea di fuoristrada. Per essere sempre avanti.

foto Da video

Allo Spazio Antologico di via Mecenate, a Milano, in una gradevole serata estiva che richiama naturalmente happy hour e finger foods, sono stati tolti i veli a due splendidi modelli della nuova Range Rover Sport, il fuoristrada più fuoristrada che c’è oggi sul mercato. Un veicolo solidissimo quando deve affrontare percorsi duri e impegnativi, ma al tempo stesso charmant, bellissimo nella sua nuova linea slanciata e dinamica, che per la prima volta si presenta anche in versione 7 posti. Un look più fresco e leggero, in simbiosi perfetta con la dieta cui il Suv è stato sottoposto e che gli ha fatto perdere circa 400 chili.

A beneficiarne sono le prestazioni off-road, che si avvalgono del sistema Terrain Response 2. Questo seleziona automaticamente il programma di marcia più opportuno ed è abbinato al differenziale posteriore attivo e al controllo della coppia, così da adattare costantemente la coppia motrice alle condizioni della strada e trasferendola alle ruote esterne alla curva, riducendo il sottosterzo. Tre i motori, due V6 turbodiesel da 258 e 292 CV e prezzi che partono da 67 mila euro. Ma la star della serata milanese è stata la versione con motore V8 turbo benzina da 510 CV, per i cui prezzi si viaggia intorno ai 100 mila euro.