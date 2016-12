Il ritorno della Polar per la V70

- Il ritorno della Polar, la versione ibrida elettrica della V60 e il fiorire di versioni attorno alla V40. Sono forti le carte in mano a, dopo che per quasi un decennio la sua distribuzione fu nelle mani di un importatore indipendente. Volvo sembra non conoscere la crisi, merito anche dei successi sul mercato cinese, e annuncia un 2013 in controtendenza.

foto Ufficio stampa

Il marchio Polar è un nome importante nella storia di Volvo. Incarna le grandi, inossidabili station wagon che hanno fatto la fortuna della Casa svedese al grido di “Make Room for Life” (fai spazio alla vita). Adesso la filiale italiana ha deciso di riproporre una versione Polar della V70, esclusiva per il nostro mercato. Ha qualche tratto di stile distintivo e un ottimo rapporto qualità/prezzo, visto che il listino di V70 Polar parte da 29.950 euro per la motorizzazione D2 diesel da 115 CV. Pur vantando di serie il climatizzatore automatico bizona, il City Safety, il Controllo dinamico della stabilità e trazione, il freno di stazionamento elettrico. Volvo propone anche una variante Super Polar D2 al prezzo di 31.720 euro, che aggiunge un impianto audio High Performance con schermo a colori da 7 pollici e connessione Bluetooth.

Ma un ritocco stilistico ha coinvolto anche la berlina S80, che ora adotta il sistema “Pedestrian & Cyclist Detection” con frenata automatica completa. Chi volesse una station wagon più piccola e compatta ha invece a disposizione la rinnovata V60, i cui prezzi partono da 30.320 euro. Da qui parte la vettura più rivoluzionaria della gamma Volvo 2013, perché si propone anche nella variante diesel/elettrica plug-in, con motore 5 cilindri 2.4 a gasolio abbinato a un propulsore elettrico. La potenza complessiva è di ben 283 CV e la coppia massima di 640 Nm già dai bassissimi regimi, eppure questa vettura è in grado di limitare le emissioni di CO2 a soli 48 g/km! In Italia la V60 Plug-in Hybrid è venduta al prezzo di 59.900 Euro.

Nuovo design anche per la berlina S60 e il Suv XC60, che presentano una calandra inedita e le luci diurne. I prezzi della Volvo S60 partono da 28.820 euro, quelli della XC60 da 36.300 euro. “40 anni sono un traguardo importante e non solo nella vita di una persona – dice Michele Crisci, numero uno di Volvo Car Italia – E di strada Volvo ne ha fatta tanta in tutto questo tempo. Un marchio che arrivava da lontano e che ha saputo imporsi con la bontà dei prodotti, la serietà e la competenza delle persone che lo hanno rappresentato, a un pubblico esigente e competente come quello italiano”.