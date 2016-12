BMW reinventa la gamma coupé

foto Ufficio stampa

Lunghezza e larghezza crescono ma di pochi millimetri rispetto all’attuale Serie 3 Coupé, così la differenza principale la fa l’assetto: più basso di 16 mm e con un passo più lungo di ben 50 mm, così da superare i 2,8 metri. Non che la Serie 4 sia un’auto spaziosa, resta una sportiva, soltanto più gestibile anche per quella clientela che, passati gli anta, chiede di restare nel mondo BMW con una coupé più confortevole. Un dato su tutti sorprende riguardo alla funzionalità della Serie 4 Coupé: il bel bagagliaio da 445 litri! Per il resto la linea è sempre molto dinamica (Cx di 0,28) e proporzioni solite che guardano più ai tre volumi due porte che ai due volumi delle “altre” coupé.

La nuova Serie 4 arriverà a listino a fine 2013, ma sul numero 4 BMW intende costruire un’intera gamma, basti pensare che ha già pronto il concept Suv X4, e quindi la dotazione tecnologica deve essere la più ampia e versatile possibile. La trazione integrale xDrive non manca sulle due potenti motorizzazioni a benzina 428i e 435i, come anche le soluzioni del pacchetto EfficientDynamics (start/stop, frenata rigenerativa, indicatore del punto ottimale di cambiata, ecc.). Tra le novità della Serie 4 ci sono gli Air Breather dietro i passaruota anteriori, che provvedono a ridurre la resistenza aerodinamica.

Tre le motorizzazioni disponibili al lancio e poche scorciatoie sul fronte della sportività. Si parte con la 428i benzina, che monta un 4 cilindri biturbo 2.0 da 245 CV, ma strabiliante è la BMW 435i col suo motore 6 cilindri biturbo 3.0 da 306 CV! Unica concessione ai più mansueti è la versione 420d con motore turbodiesel 2.0 da “soli” 184 CV, ma più corpose versioni 430d e 435d arriveranno in un secondo momento. Alternativo al cambio manuale a 6 marce, proposto di serie, è il cambio automatico a 8 rapporti con paddles al volante. Prezzi ancora da definire.