La qualità di Suzuki SX4 S-Cross

Non mancano più pacate versioni a trazione anteriore, mentre i motori a disposizione sono due, entrambi 1.6 da 120 CV, ma uno a benzina e l’altro turbodiesel, il primo anche con l’opzionale cambio a variazione continua CVT. Suzuki SX4 S-Cross rivela un design deciso, con un piglio più sportivo del modello precedente. Crescono le dimensioni, fino ai 4,3 metri di lunghezza (16 cm in più) e grazie al passo maggiorato di 10 cm anche l’abitabilità interna è migliore, come del resto la capacità del vano bagagli, che passa da 270 a ben 430 litri. Modificata è la linea della coda, come anche le modanature dei passaruota, mentre il plus sta nell’originale tetto panoramico in vetro a doppio pannello scorrevole, la cui ampiezza è da record nella categoria.

La SX4 S-Cross è proposta in tre allestimenti: Fun, Style e Top. Già il primo include 7 airbag, ESP e TCS, climatizzatore e cerchi in acciaio da 16 pollici, con spia della pressione pneumatici. Il livello Style aggiunge climatizzatore automatico bizona, cerchi in lega da 17”, barre sul tetto e frecce integrate nei retrovisori esterni. Il livello Top aggiunge navigatore satellitare, fari anteriori allo xeno con luci diurne LED e il Park Package con telecamera posteriore e sensori di posteggio anteriori e posteriori. Dieci i colori di carrozzeria, tra cui gli inediti Lime cristallo e Grigio perla ametista.

Per il lancio Suzuki propone il crossover al prezzo base di 16.900 euro, ma fino al prossimo 15 settembre Suzuki offre anche un’esclusiva versione Web Edition, prenotabile esclusivamente via Internet e super equipaggiata: ha i contenuti del livello Top più il tetto panoramico a doppio pannello scorrevole in cristallo e le sellerie in pelle. In omaggio anche un treno di pneumatici invernali o il pacchetto Chromo Look, per un prezzo della SX4 S-Cross Web Edition di 28.000 Euro. Tutte le versioni beneficiano di 3 anni o 100.000 km di garanzia ufficiale della Casa, con 3 anni di assistenza stradale e tagliandi inclusi.