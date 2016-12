Volkswagen Golf, fioccano le novità

foto Ufficio stampa

La nuova Golf GTD – cioè Gran Turismo Diesel – rappresenta il top di gamma sia nel campo dello stile che della meccanica, tanto che la nuova serie si avvale della sigla BlueMotion, con il motore 2.0 TDI da 184 CV che consuma soltanto 4,2 litri per fare in media 100 km. Si tratta di quasi un litro in meno della precedente Golf GTD, nonostante i 14 CV di potenza in più e le prestazioni nettamente superiori. Non dissimile il comportamento della versione con cambio a doppia frizione DSG, che nel misto ha bisogno di soli 4,5 litri per percorrere i canonici 100 km. Senza dimenticare le emissioni di CO2 contenute in circa 110 g/km. Eppure questa è un’auto che accelera da 0 a 100 in 7,5 secondi, raggiunge i 230 orari di velocità e ha una ripresa in quarta eccellente: 6 secondi per passare da 80 a 120 km/h.

La Golf GTD che nasce dalla settima generazione della vettura si fa apprezzare per la grande maneggevolezza, merito del nuovo servosterzo progressivo e dell’innovativo differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS. Per la sicurezza l’auto dispone di dotazioni di prim’ordine, come il sistema di frenata anti collisione multipla e i poggiatesta che proteggono dai colpi di frusta, i 7 airbag standard e il controllo di stabilità (anche per l’eventuale rimorchio) abbinato all’assistente di controsterzata, all’antislittamento e al recupero della coppia MSR. Come già la Golf GTI, anche la GTD mostra dettagli di design distintivi, come le luci di svolta integrate nello spoiler anteriore e i fendinebbia a LED. Gli pneumatici sono da 18 pollici e misura 225/40 e non manca la spia di controllo della corretta pressione.

Completano la ricca dotazione di serie il Cruise Control, l’Hill Holder, i sedili anteriori sportivi regolabili in altezza e con regolazione lombare, il climatizzatore automatico bizona e la spia della stanchezza del guidatore. I prezzi della nuova Volkswagen Golf GTD sono di 31.500 euro per la versione con cambio manuale e di 33.400 euro per quella con cambio DSG.