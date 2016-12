Range Rover Sport, 4x4 d’eccellenza

. Ha un obiettivo ambizioso: arrivare al milione di veicoli venduti l’anno (in pratica deve raddoppiarsi), ma con modelli come la Evoque e la nuova Range Rover può pensare positivo. Adesso è la volta della, terzo anello della gamma Range Rover e

foto Ufficio stampa

Un Suv molto più slanciato rispetto alla precedente generazione, con una silhouette estremamente dinamica che la fa assomigliare a una grande Evoque, sebbene la lunghezza sia cresciuta di soli 6 cm rispetto alla precedente Range Rover Sport. Ma il Suv è stato anche alleggerito di quattro quintali buoni e così l’agilità delle sue motorizzazioni – V6 diesel e un V8 benzina – ne esce rafforzata. Basti pensare che la capacità di guadare corsi d’acqua sale da 70 a 85 cm, anche per la luce massima dal suolo di ben 27,8 cm, 5 più di prima. Per marcare il radicale cambiamento, la nuova serie del Suv britannico propone anche interni più lussuosi, una inedita configurazione a 7 posti e, nel 2014, promette una versione ibrida elettrica.

Nuova Range Rover Sport è lunga 4,85 metri, ma ha un passo di quasi 18 cm maggiore del vecchio modello e questo spiega la presenza della opzionale terza fila. La maggior larghezza di 5,5 cm contribuisce alla spaziosità del veicolo, che svela un look più sinuoso: parabrezza con angolazione più decisa, tetto dal profilo arrotondato. Imponente la gommatura, che poggia su ruote che vanno dai 19 ai 22 pollici, perfette per sostenere l’evoluto sistema di sospensioni indipendenti in alluminio, con doppi bracci oscillanti anteriori e sistema multilink al retrotreno. Sospensioni pneumatiche che variano automaticamente fra due altezze di marcia, ma è possibile anche salire a una terza altezza con un comando manuale.

Il sistema permette di mantenere la modalità di marcia in fuoristrada a velocità molto superiori (80 km/h contro i precedenti 50 km/h), un grande vantaggio su lunghe strade sconnesse o sterrate. L’innovativo sistema Terrain Response 2 seleziona automaticamente il programma di marcia più opportuno ed è abbinato al controllo del rollio, al differenziale posteriore attivo (bloccabile) e al “Torque Vectoring by Braking”, che trasferisce la coppia alle ruote esterne alla curva, riducendo il sottosterzo. Sicurezza e tecnologia lavorano all’unisono, c’è un nuovo Head-Up Display e il dispositivo “Connected car” che consente al guidatore di controllare lo stato del veicolo tramite un App installata sullo smartphone e che attinge a molteplici funzioni (antifurto, chiamata d’emergenza, ecc.).

In Italia il Suv è proposto in tre motorizzazioni. Le due turbodiesel montano un motore V6 3.0 di 258 e 292 CV. A benzina il potente V8 turbo 5.0 sviluppa 510 CV e assicura performance da supercar, con velocità limitata elettronicamente e scatto sullo 0-100 che si compie in 5 secondi. Altri motori a benzina e diesel sono previsti per il futuro, ma la scommessa è il modello ibrido diesel/elettrico, il primo su un veicolo della Casa inglese. Tutti i motori della nuova Range Rover Sport sono abbinati all’avanzata trasmissione automatica ZF a 8 rapporti. In Italia i prezzi partono da 67.000 euro, ma le versioni Autobiography superano i 90.000 euro.