Camaro e Corvette, ecco le nuove

foto Ufficio stampa

Il restyling della quinta generazione di Chevrolet Camaro punta tutto sull’aerodinamica, con elementi di design ottimizzati per la massima resa e le performance straordinariamente elevate. Il frontale mostra una griglia inferiore più ampia e quella superiore più stretta, con la classica apertura sul cofano che ha il compito importante di ridurre il calore del vano motore. Possente in tutta la sua linea, la Camaro ha una coda sportiva, col cofano scolpito, i fari orizzontali e il diffusore. Il motore 6.2 sviluppa 432 CV se adotta il cambio manuale a 6 marce e 405 CV in abbinamento alla trasmissione automatica, azionabile anche con leve al volante.

Di serie è il sistema Chevrolet MyLink, con schermo touch screen da 7 pollici, retrocamera e sistema di riconoscimento vocale. Standard anche l’head-up display a colori, mentre optional è il navigatore con mappe di tutta Europa. Accessori di qualità sono i sedili anteriori sportivi n pelle firmati Recaro. La nuova Chevrolet Camaro sarà in Italia a dicembre e il suo prezzo è per certi versi sbalorditivo: si parte da 40.920 euro. Prima, verso ottobre, arriverà la Corvette Stingray, ultima variante della supercar Chevrolet e la più potente che sia mai stata costruita nei 50 anni di vita della coupé americana. I prezzi della Corvette Stingray partono da 70.990 euro.

Adesso dispone del pacchetto performance Z51, che include le sospensioni magnetiche, un evoluto sistema di controllo della trazione, il pacchetto aerodinamico ottimizzato in funzione della stabilità, il differenziale elettronico a slittamento limitato e specifici ammortizzatori, molle e barre stabilizzatrici. Il motore V8 6.2 sviluppa 460 CV a 6.000 giri e una coppia massima di 630 Nm a 4.600 giri, valori che le consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Il cambio manuale a 7 marce ha rapporti di cambio tarati appositamente. Nuova Corvette Stingray avrà di serie la tecnologia di infotainment MyLink, che si ispira ai più moderni tablet e ha uno schermo da 8 pollici.