Nissan Micra, sempre alla moda

- Sei milioni di modelli venduti e una simpatia che è il comune denominatore di 30 anni di produzione. Èe pronta – per settembre – a proporsi in un nuovo look esterno e con contenuti interni superiori. Anche il nuovo modello conferma la sua incredibile maneggevolezza, con un

Nel suo genere la Micra è un’antesignana. Prima le utilitarie erano semplici e spartane, oggi invece cercano di cavalcare le mode e inseguono le smanie di personalizzazione. La piccola Nissan invece ha sempre avuto un design molto ricercato, che ha contribuito a farne una vettura glamour già agli esordi negli anni 80. Sempre molto giovanile, la nuova Micra cambia adesso il frontale e lo rende più deciso: sono stati ridisegnati il cofano, la calandra, i proiettori e i fendinebbia, il paraurti. Anche la coda rivela il nuovo paraurti, il profilo inferiore del portellone e i gruppi ottici a LED, mentre i cerchi vanno da 14 a 16 pollici. Dieci i colori di carrozzeria, di cui inediti il blu perlato metallizzato e il grigio salvia metallizzato.

Oltre ad avere finiture più curate, la nuova Micra cambia all’interno la grafica del cruscotto e la consolle centrale. Inediti sono anche i rivestimenti di sedili e portiere, con un tessuto a nido d’ape (resistentissimo) sulle versioni Visia e Acenta e un tessuto scamosciato su Tekna. Innovativo è il sistema Parking Slot Measurement, che consente di fare parcheggi al millimetro. Debutta sul livello Tekna il sistema multimediale NissanConnect, con touch screen a colori e funzione Google Send to Car, mentre gli ingressi Usb e Aux sono stati inseriti direttamente in plancia e collegati a tutte le unità audio. Nissan ha poi aggiunto una presa da 12V per ricaricare cellulari e device quando si è in viaggio.

Il motore della nuova Nissan Micra è un 3 cilindri 1.2 a benzina, declinato in due livelli di potenza: da 80 o 100 CV. Quest’ultima versione è sovralimentata e vanta anche il sistema Start/Stop, che riduce i consumi e le emissioni, quelle di CO2 sono contenute a soli 95 g/km. Oltre al cambio manuale è disponibile un cambio a variazione continua CVT di ultima generazione. La dotazione di sicurezza standard include 6 airbag e ESP. Unico optional è il tetto panoramico.