Ford lancia la Focus Electric

foto Ufficio stampa

Ford Europe ha investito 16 milioni di euro nello stabilimento tedesco di Saarlouis, dove l’assemblaggio della Focus Electric è stato integrato all’interno delle linee della Focus, uno dei modelli best-seller al mondo, proposto in molte varianti di carrozzeria e amatissimo in Europa. Investimento che fa parte della strategia “One Ford” volta a produrre modelli simili in tutti i continenti e con forme di alimentazione sempre più comuni e globali. Lontanissimi sono i tempi in cui i prodotti della Casa americana erano nettamente differenziati tra le due sponde dell’Atlantico, ora invece una vettura media come la Focus, alimentata con un motore elettrico che garantisce emissioni zero, rappresenta il futuro in ogni angolo del pianeta.

La Focus Electric è dotata di un sistema di ricarica integrato da 6,6 kW, che dopo due o tre ore di ricarica assicura un’autonomia di marcia di circa 100 km. La ricarica completa non dura più di quattro ore e permette di percorrere 162 km. Merito delle batterie ad altissima efficienza agli ioni di litio. La vettura non lesina sulle prestazioni, perché i 145 CV consentono una velocità massima di 135 km/h. Non manca un evoluto sistema di recupero dell’energia in frenata. L’auto è inoltre dotata della nuova interfaccia digitale “SmartGauge”, che calcola l'autonomia in tempo reale in base all’energia residua, alla regolarità di guida del conducente e all’utilizzo degli accessori di bordo, come il climatizzatore e l’impianto audio.