- È davvero difficile dire quale sia la cabriolet più bella del mercato, ma dopo un primo sguardo (o anche accurato) allaè altrettanto difficile non porla in vetta alla lista dei desideri di chi ama le auto scoperte.. Ma non basta, con i suoi 460 CV la cabrio modenese è anche una vera sportiva.

foto Ufficio stampa

Più lunga di 48 mm rispetto alla GranCabrio e GranCabrio Sport, la GranCabrio MC si pone al top di gamma delle “scoperte” modenesi, con un look che si ispira alle vetture del Trofeo Maserati MC World Series. E in effetti la vettura coniuga la sportività e il dinamismo ai concetti di eleganza e stile propri dell’universo Maserati. Il motore V8 ha cilindrata di 4,7 litri e sviluppa una coppia massima di 520 Nm a 4.750 giri, oltre a 460 CV di potenza. È confortevole il cambio automatico ZF, ma è anche iper-scattante, le servono meno di 5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 290 orari. Niente male per una vettura lunga 4,93 metri, con quasi 3 metri di passo!

Esteticamente il cofano motore integra due generosi sfoghi d’aria nella parte centrale, per ottimizzare il raffreddamento del V8, così esuberante, mentre sui due parafanghi anteriori sono stati inseriti due scarichi per il deflusso dell’aria di raffreddamento dei dischi freno. La parte posteriore è caratterizzata dal grande spoiler, per un miglior carico deportante alle alte velocità, mentre la fiancata mostra cerchi da 20 pollici. Un restyling ha subito anche il design della GranCabrio Sport, che propone un frontale inedito con nuovi gruppi ottici che integrano le luci diurne a LED.

Meravigliosi sono gli interni della Maserati GranCabrio MC e giocare con la configurazione online è un vero piacere, soprattutto nell’accostamento di colori della capote in tessuto agli interni e alla carrozzeria. I sedili sono stati completamente riprogettati, sono più funzionali (integrano il poggiatesta) e impreziositi da materiali di pregio: il guscio dei sedili anteriori è disponibile anche nella versione in fibra di carbonio. La frenata è sempre potente e sicura, garantita da pinze Brembo e da un sistema brevettato Maserati Dual Cast con grandi dischi freno sia all’anteriore che al posteriore, così che in soli 35 metri la GranCabrio MC si arresta dai 100 km/h. Il prezzo della Maserati GranCabrio MC è di 154.900 euro, la GranCabrio Sport si ferma a 142.175 euro.