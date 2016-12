A Taormina l’ultimo atto del legame

. Lancia è partner di tutti gli eventi italiani dedicati alla settima arte e lo è anche del, che si svolge dal 15 al 22 giugno.e una flotta di vetture sarà messa a disposizione delle star che approderanno al festival. Uno dei più suggestivi per la splendida cornice del Teatro Antico.

foto Dal Web

La Casa torinese è partner del Taormina Film Fest – giunto alla 59° edizione – per il quinto anno consecutivo. L’edizione 2013 rappresenta una grande vetrina internazionale, con molte anteprime di pellicole provenienti da tutto il mondo. In occasione della kermesse sarà assegnato il premio “Taormina Arte Award Lancia”, perché il legame col cinema è anche storico, sono tante le vetture Lancia protagoniste sul set, dal “Sorpasso” di Risi a “Profondo Rosso” di Dario Argento, fino ai recentissimi “To Rome with Love” diWoody Allen (dov’erano presenti Thema e Delta) e “Angeli & Demoni” del regista Ron Howard (Delta).

Nella settimana di Taormina non mancherà il Lancia Café riservato agli incontri di registi, attori e addetti ai lavori con la stampa. La flotta a disposizione del festival è composta dai modelli Thema, Voyager, Delta e la cabrio Flavia. Il pubblico invece potrà conoscere da vicino le ultime due novità della gamma Ypsilon: la Serie Speciale Elefantino e la S MomoDesign.