Per la M6 l’abito della Gran Coupé

. Un’ammiraglia sportiva che mette insieme il lusso di una grande berlina 4 porte, lunga quasi 5 metri, con la “cattiveria” agonistica delle BMW M, ben espresso dalmontato sotto il cofano. La BMW M6 Gran Coupé arriva in questi giorni sul mercato italiano e va a fare compagnia allelanciate lo scorso anno.

foto Ufficio stampa

Rispetto a queste due però, la Gran Coupé ha un passo di quasi 12 cm maggiore, un abitacolo spazioso e sontuoso a disposizione dei passeggeri e un grande bagagliaio da 460 litri. Una vera ammiraglia da business class, che al tempo stesso sa essere sportiva. Il look è quello meraviglioso della BMW Serie 6 Gran Coupé, ma gli stilemi della sigla M ne rafforzano l’appeal. Il frontale è dominato dalle grandi prese d’aria e dai proiettori adattativi a LED, la fiancata svela grandi passaruota bombati, cerchi in lega da 20 pollici e i cristalli laterali posteriori che integrano le aperture delle portiere. La coda chiude con i doppi terminali di scarico e l’accoppiata spoiler/diffusore che ottimizza il convogliamento d’aria nel sottoscocca.

Le caratteristiche prestazionali del motore, l’assetto e l’aerodinamica (ottimizzata in ogni particolare, anche i retrovisori esterni), l’equilibrio dei pesi, la leggerezza del materiale composito con fibra di carbonio (CFRP), fanno della M6 Gran Coupé una vera sportiva. Il motore V8 biturbo benzina di 4.395 cc, oltre ai 560 CV di potenza, eroga una coppia massima di 680 Nm già a 1.500 giri/minuto. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 4,2 secondi e solo l’elettronica limita la velocità a 250 orari, ma se si opta per l’“M Driver’s Package” si toccano i 305 km/h! Il cambio è l’automatico Drivelogic a doppia frizione e 7 rapporti, mentre la trazione posteriore è coadiuvata dal differenziale attivo M che ottimizza la coppia motrice tra le ruote posteriori.

Berlina di rappresentanza, la BMW M6 Gran Coupé propone accessori di assoluto pregio, come i sedili posteriori riscaldabili, il volante riscaldato, le tendine parasole avvolgibili elettricamente, un impianto hi-fi Bang & Olufsen e tutti i più sofisticati sistemi di sicurezza oggi disponibili sul mercato, dall’Head-Up-Display al BMW Night Vision che, grazie agli infrarossi, aiuta la guida nelle ore notturne. Il prezzo della BMW M6 Gran Coupé è di 136.950 Euro.