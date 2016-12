foto Ufficio stampa

Ecco cos’è la nuova Bentley Flying Spur, una berlina dalle forme classiche e carrozzeria 4 porte con però un cuore sportivo esagerato, capace di raggiungere una velocità massima di 322 km/h. Espressione compiuta della volontà dei progettisti Bentley di lavorare tanto sul prestigio della carrozzeria e degli interni, marchio di fabbrica di ogni vettura della Casa inglese, quanto sulla sportività, e le favolose coupé della gamma Continental stanno lì a dimostrarlo. Come già le ultime Bentley, anche la nuova Flying Spur adotta la trazione integrale, con una ripartizione della motricità 40:60 a favore del retrotreno nelle condizioni di marcia ordinarie.

Sul look c’è poco da dire, ma non per questo la bocca resterà chiusa… Lo stile è maestoso, la personalità incute rispetto. Ma una Bentley è anche fattura artigianale degli interni, con radiche di legno raffinate e pannelli di cuoio lavorati a mano. Interni impreziositi da dotazioni di lusso e tecnologie acustiche ed elettroniche avanzate. Il sistema di Infotainment con schermo tattile apre l’abitacolo alla connessione Wi-Fi e a un’esperienza sensoriale unica: grazie al telecomando, i passeggeri accedono a un’ampia gamma di funzioni, a cominciare dall’impianto stereo a 8 canali e 8 altoparlanti, che offrono una qualità del suono eccellente. Due schermi a cristalli liquidi da 10 pollici ciascuno campeggiano sul retro dei sedili anteriori, con i lettori multimediali posti in tasche posteriori, e ciascun passeggero posteriore può scegliersi i contenuti separatamente dall’altro.

Il comfort supremo della berlina ammiraglia britannica parte già dai sedili. Innanzitutto il cliente può scegliere sia la configurazione a 4 che a 5 posti, sedili in ogni caso morbidissimi, realizzati in un cuoio più resistente e con rifiniture di alta qualità. Un pellame disponibile in ben 12 diversi colori. Un tocco di classe per personalizzare una vettura già di per sé unica, ma d’altronde la Bentley Flying Spur offre qualcosa come 100 colori di carrozzeria.