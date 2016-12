Honda, torna la NSX e la Formula 1

- Non si dimentica mai una passione. Quella di Honda per gli sport motoristici è consolidata, nel tempo ha collezionato(Prost, Piquet e tre volte Senna). Passione rimasta nel cassetto quando, nel 2009, decise di uscire dalla Circus, lasciando però le sue monoposto nelle mani del “geniaccio” Ross Brawn, che le portò subito al successo con Jenson Button.

foto Ufficio stampa

La Casa giapponese non è riuscita a stare fuori dalla Formula 1 più di tanto e ha annunciato il ritorno. Nel 2015 con McLaren, partner con cui ha colto tanti successi a cavallo degli anni 80 e 90, perché curiosa di accettare la nuova sfida del Mondiale F1, che dal prossimo anno si correrà con motori V6 turbo a iniezione diretta di appena 1.6 di cilindrata e dotati del sistema di recupero dell’energia. Una sfida davvero importante, perché questi futuri motori di Formula 1 sono davvero vicini a quelli della normale produzione stradale. E non sorprende che il prossimo anno Honda lancerà la sua nuova supercar, la NSX (un nome rievocativo), che monterà un motore molto simile a quello che adotterà la McLaren in F1 nel 2015.

NSX è un nome storico in casa Honda, cita espressamente la coupé dall’assetto basso che abbiamo visto fino al decennio passato. Segno dei tempi, la nuova Honda NSX sarà però una supercar ibrida elettrica. Due propulsori elettrici affiancheranno infatti un potente V6 benzina montato in posizione centrale, mentre la trazione è integrale. In pochi millisecondi l’innovativo sistema Sport Hybrid SH-AWD può generare una coppia negativa o positiva sulle ruote anteriori durante la percorrenza delle curve, favorendo la trazione ma anche la maneggevolezza dell’auto. La trasmissione è a doppia frizione e integrato in questa c’è il terzo motore (il secondo elettrico), che contribuisce ad accentuare le doti in accelerazione della NSX.

Un discorso a parte merita lo stile: davvero mozzafiato! La nuova Honda NSX non è solo una supercar altamente tecnologica, è anche bellissima nel suo assetto bassissimo e slanciato, visti i 4,33 metri di lunghezza e l’altezza di appena 1,16 metri. Ha carreggiate ampie (1,9 metri di larghezza), per un abitacolo 2+2 posti che la rende quasi una berlinetta. Honda ne costruirà la carrozzeria con materiali compositi estremamente leggeri, tanto performanti quanto rispettosi dell’ambiente. La produzione è prevista negli Stati Uniti, in Ohio, a partire dal 2014 e la esporterà poi anche in Europa.