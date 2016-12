La Astra SW premiata in Germania

- Opel scalza tutti nella sfida dell’affidabilità.: dopo due anni e più di 100 mila km percorsi la wagon Opel con motore diesel CDTI non ha dato segni di cedimento e non è mai dovuta andare in officina. Un’affidabilità che ha portato la Astra Sports Tourer a scalzare Golf, Classe A e Prius.

foto Ufficio stampa

Il test di durata è stato condotto dalla redazione di Auto Motor und Sport, la più celebre rivista auto tedesca, che ha guidato la wagon media Opel per 104.800 km dal 21 aprile 2011 al maggio scorso. E dire che la motorizzazione era una “classica” turbodiesel e non una delle nuove che Opel ha in cantiere: nell’arco di tre anni saranno 13 i nuovi motori, di tre gamme differenti, che debutteranno sulle vetture della Casa tedesca. Uno di questi – il 1.6 Turbo benzina a iniezione diretta (SIDI) da 170 CV – è pronto per esordire sulla gamma Astra, inclusa la carrozzeria Sports Tourer, dopo averlo già fatto sulla Zafira Tourer e la cabriolet Cascada.

Oltre all’elevata potenza, il 1.6 Turbo SIDI assicura una generosa coppia massima: 280 Nm già dai 1.650 giri al minuti, un buon 20% in più del precedente 1.6 benzina e soprattutto a un regime inferiore, caratteristica più vicina alle motorizzazioni common rail a gasolio che non ai benzina attualmente sul mercato. Maggior fluidità nell’erogazione della coppia significa migliori performance (accelerazioni e riprese), contemperando questo pregio con la maggiore efficienza: i consumi medi dell’Astra 5 porte con questo motore si attestano sui 5,9 litri/100 km nel ciclo misto (6,1 litri la Sports Tourer), per emissioni di CO2 di soli 139 g/km.

Il nuovo 1.6 Turbo SIDI abbatte i costi d’esercizio anche grazie alle nuove trasmissioni. È abbinato alla nuova generazione di cambi manuali a 6 marce, più morbidi e confortevoli, ma è possibile anche chiedere in alternativa l’inedito cambio automatico sequenziale a 6 rapporti per una guida ancora più sportiva. Con questa nuova motorizzazione, Opel Astra 5 porte accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi (8,8 secondi la Sports Tourer) e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Notevole è la ripresa in quinta: da 80 a 120 km/h in soli 8,8 secondi, come dire due secondi meno del modello precedente.