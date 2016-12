I nuovi motori di Audi Q5

foto Ufficio stampa

La stessa motorizzazione 2.0 TDI è proposta anche con la trazione integrale quattro, il prezzo sale in questo caso a 40.550 euro. Audi Q5 propone novità anche nella gamma a benzina, con due inedite motorizzazioni, entrambe Euro 6: 2.0 turbo TFSI a iniezione diretta da 180 CV e trazione integrale quattro e pari cilindrata TFSI da 225 CV, in questo caso con la trazione integrale quattro e la disponibilità del cambio automatico tiptronic. Al top di gamma c’è poi la nuova Audi SQ5, che assegna la prestigiosa sigla sportiva S a un Suv con motore a gasolio, il potente 3.0 TDI biturbo da 313 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima a 1.450 giri. Un Suv portentoso, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e che limita elettronicamente la velocità massima a 250 km/h.

Novità importanti anche nella gamma del più piccolo Audi Q3, il baby Suv della Casa dei quattro anelli. Qui esordiscono tre nuove versioni a gasolio: 2.0 TDI da 140 CV con cambio S tronic e trazione integrale quattro, il cui prezzo al pubblico è di 35.250 euro; la pari cilindrata ma più potente – 177 CV – con cambio manuale e trazione anteriore, a listino da 35.000 euro; la stessa versione con trazione integrale quattro che costa 37.100 euro.