L’agilità di Mitsubishi Space Star

- Piccola, leggera ed ecologica. È la, compatta di segmento B che arriva in Italia in questi giorni. A, vanta di serie 6 airbag e i controlli elettronici di stabilità e trazione. Non solo, ma la piccola Mitsubishi beneficia di una interessante. E il navigatore è incluso!

foto Ufficio stampa

Lunga 3,7 metri, leggerissima – pesa appena 845 kg – con una buona aerodinamica, la Space Star non ha nulla in comune col vecchio monovolume Mitsubishi che portava lo stesso nome. Due le motorizzazioni, entrambe 3 cilindri a benzina e molto efficienti: 1.0 da 71 CV e 1.2 da 80 CV. La mille fa in media 25 km con un litro e le emissioni di CO2 sono di appena 92 g/km. Ma la 1.2 non è da meno con i suoi 100 g/km e questa motorizzazione ha anche a disposizione un cambio a variazione continua in alternativa al manuale a 5 marce (optional da 1.300 euro). Merito anche degli pneumatici a basso attrito da 14 pollici e misura 165/65. L’efficienza spiega perché Mitsubishi non preveda al momento una versione diesel della Space Star.

Un’auto intelligente quella che si affaccia sul mercato italiano. L’abitabilità è particolarmente curata, grazie al passo di 2,45 metri che lascia ai passeggeri di entrambe le file di sedili un buon spazio interno. Anche per i loro bagagli, vista la capacità di 235 litri del vano apposito. Ma il pregio forse maggiore della city car giapponese è la maneggevolezza: il raggio di sterzata è infatti di appena 4,6 metri. Ricca la dotazione di serie, che include i sistemi integrati Masc/Matc (controlli elettronici di stabilita è trazione), la scocca rinforzata e l’assistente di frenata che accompagna l’ABS. Tutto di serie. La forbice di prezzi va da 11.400 a 13.950 euro, ma fino al 30 giugno è in vigore la promozione che abbassa i prezzi di 2.000 euro.