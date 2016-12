Ecco le nuove Hyundai Econext

- Il gpl è il grande protagonista del mercato auto italiano degli ultimi due anni. Sono sempre più i modelli, anche di fascia alta, che propongono quest’alimentazione alternativa, economica e ben radicata in tutte le regioni italiane. Ma c’è. Che in questi giorni lancia le

foto Ufficio stampa

Una gamma che si amplia sempre più quella delle Hyundai a gas di petrolio liquefatto, e che già comprende la piccola i10 e la compatta i20. Il costruttore coreano ha coniato anche un marchio apposito, Econext, per la sua gamma a gpl. L’impianto per i serbatoi del gas e per l’alimentazione di ix20 Econext e i30 Econext è fornito dall’azienda italiana MTM - BRC Gas Equipment, ma le vetture sono naturalmente ibride, hanno cioè un motore 1.4 che può essere alimentato anche a benzina. L’unica differenza è che il 1.4 della ix20 Econext sviluppa 90 CV, quello della più grande i30 100 CV. Con i due serbatoi di benzina e di gpl pieni, la Hyundai i30 Econext promette di percorrere fino a 1.200 km.

Tutti i modelli usufruiscono poi della garanzia che Hyundai chiama “Tripla 5”: 5 anni di garanzia con km illimitati, 5 anni di assistenza stradale, 5 anni di controlli gratuiti. Hyundai ix20 Econext è disponibile negli allestimenti Classic e Comfort, ma da poco si è aggiunto il pacchetto “App Mode” che cerca di conquistare la clientela più giovanile e dinamica, anche per la stazione multimediale Pioneer che permette ai passeggeri di essere sempre connessi con il proprio smartphone. Sul mercato italiano la ix20 Econext costa 16.900 Euro. La i30 Econext ha prezzi che partono da 18.350 Euro e anche questa propone un pacchetto “Advanced Pack”, con navigatore e sistemi di infotainment, che arricchiscono i due livelli Classic e Comfort.