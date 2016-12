Maserati lancia la Quattroporte S Q4

foto Ufficio stampa

Nel senso che ha costi di gestione più contenuti e allarga il bacino potenziale di clienti. Ma la Quattroporte S ha anche grandi doti dinamiche e un rapporto peso/potenza superiore a quello delle rivali (Porsche Panamera su tutte). Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e i 285 km/h di velocità massima, la Maserati Quattroporte S è la migliore berlina ammiraglia nella categoria V6. Un motore biturbo benzina di derivazione Ferrari e abbinato a un innovativo cambio automatico a 8 rapporti, che offre cambiate rapidissime, appena 150 millisecondi in modalità Sport. Non solo, ma questa versione S sarà disponibile con la trazione integrale Q4 già dalla prossima estate, mentre nel 2014 arriverà la Quattroporte S a trazione posteriore.

Esteticamente si distingue per i terminali di scarico ovali anziché quadrangolari. Per il resto la silhouette è identica alla GTS e si slancia per ben 5,26 metri di lunghezza. La versione S Q4 sfrutta lo stesso sistema di trazione integrale della GTS con motore V8 (lo fornisce Magna e lo avrà anche la Maserati Ghibli) e distribuisce perfettamente il peso tra i due assali (50 e 50), anche se in condizioni di marcia ordinarie il retrotreno si accolla per intero la trazione. Ha anche le medesime sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori a 5 bracci, per l’ottimale comfort di marcia. Però, rispetto alla motorizzazione V8, questo 6 cilindri abbatte i consumi medi del 30%, fino ai 10,5 litri per 100 km. Maserati Quattroporte S Q4 costa 110.635 euro.