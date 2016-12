foto Ufficio stampa

Chi volesse, può anche chiedere a Touring di farsela confezionare su misura. Ed è questo il senso più vero del termine “fuoriserie”. La Disco Volante by Touring è un prototipo di stile, ma è anche un’auto vera, prodotta artigianalmente come fosse un abito di alta sartoria. Anche perché per realizzarne un solo esemplare occorrono più di 4 mila ore di lavoro. La vettura esposta a Villa d’Este è la numero 01, ma altri due esemplari sono in lavorazione. Le linee del modello richiamano l’Alfa Romeo 1900 C52 che proprio Touring disegnò nel 1952, ma aggiungono poi tanta modernità: materiali come la fibra di carbonio e l’alluminio per la carrozzeria, l’architettura a motore anteriore centrale, cambio transaxle e trazione posteriore, le sospensioni a quadrilatero.

Alfa Romeo Disco Volante by Touring adotta un cambio sequenziale elettroattuato a 6 rapporti con palette al volante, il differenziale a slittamento limitato e i freni autoventilanti di grandi dimensioni. La vettura raggiunge i 290 orari di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. Un prodotto così unico ha bisogno di assistenza dedicata: i concessionari Alfa Romeo sono qualificati per la manutenzione e le riparazioni dei componenti originali, con Touring che fornisce la documentazione tecnica e i ricambi.