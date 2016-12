Mercedes Classe S, berlina da sogno

foto Ufficio stampa

Per l’immagine classica della carrozzeria, per l’espressione di lusso e comfort, per la tecnologia avanzata, tutte cose che fanno della Classe S l’auto dirigenziale per eccellenza, “the essence of Luxury”, come dice ancora Zetsche. E allora ecco la poltrona posteriore reclinabile di quasi 50 gradi per consentire il massimo relax, e con una funzione massaggio con 14 camere d’aria incorporate nello schienale. E poi due tavolini che trasformano la zona posteriore in un ufficio mobile, il climatizzatore a quattro zone, le luci diffuse a LED, il telefono di bordo con tastiera touch screen, la cintura di sicurezza che integra l’airbag (beltbag). La nuova Classe S è la prima auto al mondo capace di individuare in anticipo le asperità del manto stradale, grazie alle sospensioni “Road Surface Scan” che adeguano all’istante l’assetto alle condizioni della strada.

Insomma un inventario del desiderabile che diventa possibile. La nuova Classe S è anche la prima automobile al mondo a fare completamente a meno delle lampadine a incandescenza. Per lei soltanto LED, all’esterno come nell’abitacolo: quasi 500 LED si fanno carico di illuminare strada, vettura, abitacolo e bagagliaio. Il guidatore ha due display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione: quello a sinistra assolve la funzione prima affidata alla strumentazione e fornisce le principali informazioni, quello a destra gestisce le funzioni di intrattenimento e comfort. Per la sicurezza, oltre al beltbag, il sedile relax è equipaggiato con un “cushionbag” che in caso di incidente impedisce al passeggero di scivolare sotto la cintura quando il sedile è in posizione reclinata.

Eppure una berlina del genere è riuscita in pochi anni a raddoppiare l’efficienza delle sue motorizzazioni. Merito del paziente lavoro sull’aerodinamica, col Cx limitato fino al valore di 0,23, e delle motorizzazioni: ce ne sono quattro, due delle quali ibride elettriche, una a benzina e una a gasolio. La Mercedes S 400 Hybrid sviluppa una potenza di 306 CV col motore V6 benzina e 20 kW con quello elettrico; la S 300 Hybrid unisce un piccolo 4 cilindri 2.2 da 204 CV al motore elettrico da 20 kW; la S 350 monta un V6 3.0 da 258 CV e la S 500 il V8 4.6 da 455 CV e ben 700 Nm di coppia massima. Tutti i modelli sono campioni di efficienza nelle rispettive categorie e rispettano già la normativa Euro 6 sulle emissioni. I prezzi della nuova Mercedes Classe S vanno da 88.500 a 122 mila euro, inclusa IVA al 21% e messa su strada.