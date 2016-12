- Non pensate di possederla., destinato a restare un sogno per chiunque. Una supercar bellissima, un’emozione, che rappresenta. Il grande designer italiano, alla guida del design del gruppo Volkswagen, ha realizzato, che esprime sportività da ogni poro della carrozzeria.

foto Ufficio stampa

Svelandola in anteprima mondiale alla serata di gala di Sant’Agata Bolognese, Lamborghini ha voluto chiudere con una sorpresa mozzafiato le celebrazioni del Grande Giro Lamborghini, evento che ha permesso alla Casa del toro di spegnere le 50 candeline. Una vettura estrema, edonista, un po’ fanatica. Egoista appunto. Non fosse altro che per la configurazione monoposto dell’abitacolo, disegnato come un abito sartoriale su misura per il pilota e seguendo le indicazioni del mondo dell’aviazione, (nel caso specifico, gli elicotteri Apache). Un abitacolo chiaramente sportivo, realizzato in fibra di carbonio e alluminio.

Unica e inestimabile, Lamborghini Egoista monta un motore V10 da 5,2 litri che eroga 600 CV di potenza. Magnificati da flap aerodinamici sulla parte superiore della carrozzeria, che intervengono in automatico in base alla velocità (e la stabilità). Alluminio e carbonio sono i materiali principi della supercar, la cui struttura leggera fa il paio con uno speciale materiale antiradar usato per la carrozzeria. “Cent’anni di tecnologia in metà del tempo”, lo slogan efficace scelto da Lamborghini per i suoi 50 anni di attività. Slogan che, con legittima presunzione, spiega la presenza della Casa del toro nel mondo dell’auto.