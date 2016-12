Roma Motor Show 2013

- Fine settimana all’insegna dei motori per il pubblico romano. Si svolge infatti all’Acqua Acetosa il, il salone auto più longevo d’Italia, l’unico interamente all’aria aperta e con accesso gratuito del pubblico.– ex stadio delle Aquile – dove si stima che arriveranno più di 100 mila persone.

foto Ufficio stampa

La tradizionale conferenza inaugurale si terrà invece venerdì 24 al Circolo Canottieri Aniene. Nato nel 1947 dalla passione di Michele Favìa del Core, fondatore della rivista Motor, il salone si è svolto per mezzo secolo al Pincio e si chiamava “Concorso Internazionale di Eleganza della Carrozzeria”. Solo alla fine degli anni 60, quando il timone dell’organizzazione è passato a Corinna Favìa del Core, l’evento è diventato Roma Motor Show. L’edizione 2013 affronta tanti temi, dalla sicurezza stradale alle motorizzazioni ibride ed elettriche, e saranno anche possibili test drive di queste vetture. Saranno inoltre presenti prestigiosi Club di Vetture d’Epoca, tra cui Ferrari Club Passione Rossa.

Per i più piccoli si conferma per il decimo anno il progetto ludico-educativo “Rosso Giallo Verde”, che inizia i bambini dai 3 ai 12 anni ai temi della sicurezza stradale, lasciandoli anche guidare (e divertire) su un mini percorso stradale completo di segnaletica a bordo di veicoli elettrici a 2 e 4 ruote. Il weekend del Roma Motor Show ospita come sempre tanti eventi a corredo. Come ModAutoGala, che coniuga la passerella della moda con quella delle auto in esposizione, oppure l’elezione di Miss Roma Motor Show. Verranno infine assegnati ai personaggi del mondo dell’automobile i Motor Award.