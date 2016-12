Skoda lancia la nuova Octavia Wagon

foto Ufficio stampa

Grande e spaziosa, con un bagagliaio che è praticamente una stiva (minimo 610 litri di capacità), la station wagon Skoda è un’auto comoda sia per le famiglie che per chi ama lo sport. In Italia ha sempre avuto molto successo, perché tre Skoda vendute su dieci sono proprio Octavia.. Per queste ci sarà sia il cambio manuale che l’automatico DSG a doppia frizione. In futuro arriverà una piccola versione 1.6 TDI da 90 CV e la GreenLine di pari cilindrata e 110 CV. Chi avesse preferenze per i motori a benzina ha tre possibili soluzioni:al top di gamma. Tutte le motorizzazioni a benzina sono turbo.