Wow! La Patente Junior

- Guidare un’auto, una moto o una bici è un piacere, un divertimento che fa presa anche sui bambini, pronti a mettere le mani su un volante o un manubrio quando sono al luna park. Ma, perché i comportamenti avventati sono pericolosi, per chi guida ma anche per gli altri che ci incrociano nelle strade. Giusto dunque

foto Ufficio stampa

È quanto si ripromette BMW Kids Tour, un roadshow itinerante che coinvolge i bambini dai 4 ai 14 anni e che lo scorso fine settimana,organizzato da BMW Roma ha fatto tappa a Vallelunga, dov’era in corso il “BMW Roma Day”. L’iniziativa intende diffondere la cultura della sicurezza stradale e lo fa con l’ausilio di istruttori professionisti della BMW Driving Academy. I bambini che partecipano conseguono da BMW la Patente Junior. Attraverso un progetto ludico-educativo, i bambini imparano le regole fondamentali della sicurezza stradale e il rispetto che si deve ai pedoni, ai ciclisti e ai passeggeri che stanno in macchina con noi.

Per farlo hanno guidato veicoli speciali, come l’automobilina BMW Baby Racer o la moto BMW Kidsbike. Grazie alla partnership con Lego, Nintendo e Trudi, hanno potuto mettere alla prova la loro abilità gareggiando con le console Nintendo e Wii, oppure hanno potuto giocare e imparare con il “Cubic Puzzle”, che consente ai piccoli di realizzare diverse immagini legate ai valori del BMW Kids Tour; le carte “Memory” sempre legate al tema della sicurezza stradale, la “Gara di Biglie” con un percorso che insegna la segnaletica stradale. A Vallelunga erano presenti 200 famiglie, invitate ai test-drive dei concessionari romani BMW per provare in pista gli ultimi modelli del gruppo, incluse le MINI e le moto BMW.

Il BMW Kids Tour è un evento itinerante che attraversa tutta la penisola. Si deve all’intraprendenza di oltre 20 concessionarie italiane BMW, che a turno organizzano una tappa nel periodo da marzo a novembre. Lo scorso anno si svolsero 40 giornate e furono coinvolti più di 4.500 bambini. Per conoscere il calendario 2013 e sapere dov’è possibile partecipare, il link Internet di riferimento è: http://www.eventi.bmw.it/Experience/2013/Kids-Tour/Calendario/.